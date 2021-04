Reunião ministerial após assassinato de funcionária policial perto de Paris

O ataque fatal na sexta-feira (24) contra uma agente administrativa na delegacia de Rambouillet, perto de Paris, trouxe a ameaça terrorista de volta à agenda política na França, com a visita do presidente Emmanuel Macron à família da vítima e uma reunião ministerial de crise.



A tragédia, que acontece após três ataques de extremistas islâmicos em poucas semanas no outono (boreal), mais uma vez mobiliza o governo.



Macron visitou neste sábado a família de Stéphanie M., de 49 anos, a funcionária - desarmada - morta esfaqueada na entrada da delegacia de Rambouillet por Jamel Gorchene, um tunisiano de 36 anos, que foi abatido por um policial.



O presidente foi à padaria do marido da vítima para dar seu apoio a uma família "muito abalada e muito digna", anunciou a Presidência da República.



Stéphanie M. era mãe de duas filhas de 13 e 18 anos.



"Não vamos desistir da luta contra o terrorismo islâmico", tuitou Emmanuel Macron na sexta-feira.



Paralelamente, uma reunião esta tarde reuniu os serviços e ministros interessados (Interior, Justiça, Exércitos) em torno do primeiro-ministro Jean Castex, que encurtou sua visita ao sudoeste da França.



No âmbito da investigação, as audiências de três pessoas, colocadas sob custódia policial na sexta à noite, continuavam neste sábado.



Trata-se do pai do assassino e duas pessoas que o abrigaram - uma recentemente nos subúrbios ao sul de Paris e a outra quando ele chegou à França em 2009, segundo uma fonte a par do assunto.



De acordo com outra fonte próxima à investigação, as duas pessoas interrogadas com o pai formam um casal que teria residido o agressor "pelo menos administrativamente" nos subúrbios de Paris. Suas casas foram revistadas na sexta-feira.



O telefone de Jamel Gorchene continha "nasheeds", canções religiosas muçulmanas, frequentemente usadas para propaganda jihadista, disse a fonte.



Tendo chegado à França em situação irregular, este entregador possuía um visto de residência válido por um ano desde dezembro, de acordo com a Promotoria de combate ao terrorismo.



Ele teria realizado um "reconhecimento", antes de atacar a vítima, segundo o promotor antiterrorista Jean-François Ricard.



Testemunhas também relataram que ele gritou "Allah Akbar", de acordo com uma fonte próxima à investigação.



Os investigadores trabalham para esclarecer o percurso de Jamel Gorchene, se pessoas o ajudaram ou encorajaram em seu projeto, bem como quaisquer contatos feitos online com membros da esfera jihadista.



Jamel Gorchene é natural de Msaken, uma cidade da costa leste da Tunísia, onde sua família ainda mora em uma casa modesta. Ele teria pelo menos uma irmã e dois irmãos, incluindo um gêmeo.



Ele teria retornado recentemente de uma visita à Tunísia. Uma prima, Sameh, garantiu à AFP que ele era acompanhado por um psiquiatra na França porque sofria de depressão.



Os próximos dias serão de homenagem a Stéphanie M., agente administrativa da delegacia por 28 anos, segundo uma fonte policial.



Uma homenagem será prestada na segunda-feira às 17h30 em frente à prefeitura.



Uma cerimônia "sóbria", um "momento de contemplação" para "mostrar nosso apoio a sua família, seus colegas e à polícia", disse a prefeita Véronique Matillon à AFP.