Ex-braço direito de Johnson critica duramente o primeiro-ministro britânico

Dominic Cummings, o ex-braço direito de Boris Johnson, criticou duramente o primeiro-ministro britânico nesta sexta-feira(23), chamando-o de incompetente, e questionou sua integridade em vários escândalos recentemente revelados.



Em nota em seu site, Cummings, considerado o idealizador da vitória do "sair" no referendo do Brexit de 2016, considerou que é "triste ver o primeiro-ministro e sua equipe atingirem níveis tão altos de incompetência e falta de integridade que o país merece."



Este polêmico conselheiro estrelou uma saída tempestuosa do executivo em novembro de 2020.



Cummings negou ter vazado o SMS que revelou as supostas condições privilegiadas das quais James Dyson e sua empresa de eletrodomésticos se beneficiaram por meio da suposta intermediação de Johnson.



A BBC revelou recentemente a troca de mensagens em que Dyson pediu a Johnson para "consertar" as condições fiscais de seus funcionários que tiveram que ir ao Reino Unido para fabricar respiradores durante os primeiros meses da pandemia.



De acordo com a rede britânica, o primeiro-ministro respondeu em março de 2020: "Vou consertar amanhã! Precisamos de você."



Cummings também se referiu a um projeto de Johnson para financiar a construção de sua casa com doações privadas.



O ex-vereador, que pede a abertura de um inquérito parlamentar sobre os casos, nega tê-lo ajudado na execução desses projetos e garante que lhe disse que foram "antiéticos, estúpidos e talvez ilegais".



Ele também acusa Johnson de ter tentado impedir uma investigação interna sobre o vazamento de uma decisão de impor um novo confinamento, uma vez que afetava um dos conselheiros da parceira romântica de Johnson, Carrie Symonds.