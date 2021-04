A Casa Branca disse nesta sexta-feira(23) que o presidente Joe Biden falou por telefone com seu homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, enquanto ele supostamente se prepara para deixar de lado as objeções turcas e reconhecer o genocídio armênio.



Em uma leitura da chamada, a Casa Branca não mencionou a polêmica, dizendo apenas que Biden pediu uma "relação bilateral construtiva com áreas expandidas de cooperação e gestão eficaz de desacordos".



Os dois líderes também concordaram em se encontrar em privado durante a cúpula da Otan em junho.