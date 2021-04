Áustria anuncia reabertura geral em meados de maio

O governo austríaco anunciou nesta sexta-feira(23) a reabertura geral de restaurantes, hotéis e locais de culto em meados de maio, seis meses após seu fechamento e quando o número de infecções por covid-19 começar a diminuir.



"Vamos poder tomar medidas de reabertura, de forma prudente" a partir de 19 de maio, disse o chanceler conservador Sebastian Kurz a jornalistas.



Estas medidas serão aplicadas aos setores da gastronomia, turismo, cultura e desporto, com rígidas normas de segurança, "de forma a manter o número de infecções sob controle", disse, lembrando que o país percorre "os últimos metros da luta contra a pandemia".



Porém, para entrar nos diferentes locais será necessário realizar teste de detecção de coronavírus, quando possível, ou apresentar resultado negativo, certificado de vacinação ou presença de anticorpos.



Também será possível organizar eventos públicos novamente com capacidade limitada a 1.500 participantes internos e 3.000 externos.



Cerca de dois milhões de pessoas receberam pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19 e esse número deve aumentar para 3 milhões até meados de maio, representando um terço da população de 8,9 milhões, segundo o chefe de governo, que prevê aumento de casos, mas diminuição de hospitalizações com imunização de grupos de risco.