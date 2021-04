França registra cinco novos casos de trombose sem morte entre vacinados com AstraZeneca

A França registrou entre 9 e 15 de abril cinco novos casos de trombose atípica associada com a vacina da AstraZeneca, mas nenhum deles levou à morte, segundo as autoridades de saúde.



As pessoas que sofreram este efeito tinham uma idade média de 63 anos, informou a Agência Francesa de Medicamento (ANSM). Desde 19 de marzo, a vacina da AstraZeneca contra a covid-19 é aplicada na França somente em maiores de 55 anos.



Desde o início da campanha de vacinação, 3,2 milhões de doses da AstraZeneca foram aplicadas. No total, houve 27 casos de trombose, dos quais 8 levaram à morte.



"A tipologia de casos declarados é idêntica a do último balanço", informou a ANSM, destacando que entre os 27 casos, 13 eram mulheres e 14 homens.



Devido aos raros casos de trombose detectados na Europa especialmente entre a população mais jovem após uma vacinação com o imunizante da AstraZeneca, muitos países decidiram suspender seu uso até uma certa idade.



A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) afirmou nesta sexta-feira que uma revisão da vacina da AstraZeneca mostra que seus benefícios aumentam com a idade e que superam os riscos.