Professor acusado de abusar de 36 crianças é preso em Madri

A polícia anunciou nesta sexta-feira(23) que prendeu um cidadão britânico que trabalhava como professor em uma escola bilíngue em Madri, um "perigoso predador sexual" que abusou de 36 crianças pequenas.



O suspeito, que também ocasionalmente trabalhava como cuidador domiciliar, usou um nome falso para ocultar sua ficha criminal no Reino Unido e forjou um documento essencial para trabalhar com menores, disse o comunicado da polícia.



O suspeito tirou "uma infinidade de fotos e vídeos" das vítimas, entre 4 e 8 anos, que mais tarde distribuiu em "fóruns ocultos de pedofilia" através da rede TOR, que se conecta à "dark web".



"Ele aproveitou sua condição de professor para ter acesso às vítimas e conquistar a confiança dos pais, podendo assim gerar uma enorme quantidade de material", explica o comunicado.



A investigação começou no início do ano passado, quando a polícia espanhola foi informada pela polícia de Queensland, Austrália, de que havia detectado material na rede TOR que parecia ter sido carregado na Espanha.



Analisando o material, a polícia espanhola se dedicou a identificar os locais onde as fotos e vídeos poderiam ter sido feitos, e concluiu que poderia ser um centro educacional em Madri.



Localizada a escola, os agentes interrogaram toda a equipe, enquanto questionamentos apontavam que as imagens haviam sido feitas com um celular "com sistema operacional em inglês".



Como nenhum professor tinha cadastro, suspeitaram que alguém pudesse estar usando documentos falsos e foi assim que encontraram o professor de nacionalidade inglesa.



"Dada a gravidade dos fatos ocorridos, (...) foi acionado um dispositivo operacional de extrema urgência para garantir sua prisão", disse a polícia, que recuperou o material que o suspeito havia armazenado em até dez aparelhos.



O homem é acusado dos crimes de abuso sexual de menores e descoberta e divulgação de segredos, por violação da privacidade das vítimas.