A primeira viagem de Joe Biden ao exterior como presidente dos Estados Unidos será para a cúpula do G7 no Reino Unido em junho, seguida pelas cúpulas da Otan e da União Europeia em Bruxelas, informou a Casa Branca nesta sexta-feira(23).



O presidente "destacará seu compromisso em restaurar nossas alianças, revitalizar a relação transatlântica e trabalhar em estreita colaboração com nossos aliados e parceiros multilaterais para enfrentar os desafios globais e proteger melhor os interesses dos Estados Unidos", disse a Casa Branca sobre a primeira viagem ao exterior do presidente democrata desde que assumiu o cargo em janeiro.