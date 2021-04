Três países bálticos expulsam quatro diplomatas russos

A Estônia, Lituânia e Letônia anunciaram nesta sexta-feira (23) sua decisão de expulsar quatro diplomatas russos no total, em sinal de solidariedade com a República Tcheca, no conflito diplomata com Moscou por uma explosão mortal no território tcheco em 2014.



O ministério das Relações Exteriores lituano anunciou que seu país expulsa dois membros da equipe da embaixada russa para mostrar sua solidariedade diante do "incidente sem precedentes e perigoso", enquanto a Letônia e Estônia afirmaram que expulsaram um diplomata russo cada um.



A República Tcheca já expulsou 18 diplomatas russos e a Rússia fez o mesmo com 20 funcionários tchecos, medidas que aumentaram a tensão entre os dois países devido ao papel de Moscou na explosão de 2014.