França pede para 'acelerar' aplicação do acordo de pesca pós-Brexit com o Reino Unido

A França pediu na quinta-feira (22) à Comissão Europeia que aja com "firmeza" para "acelerar" a aplicação do acordo de pesca pós-Brexit com o Reino Unido sobre o acesso às águas inglesas.



A ministra do Mar, Annick Girardin, e o secretário de Estado de Assuntos Europeus, Clément Beaune, reiteraram em uma declaração conjunta "a necessidade de uma ação firme e decidida da Comissão Europeia para garantir a plena aplicação do acordo".



"Deve garantir o quanto antes a plena concessão de licenças de acesso às águas britânicas", destacaram em uma declaração conjunta.



Mais de 100 pescadores franceses organizaram na quinta-feira à noite uma ação em Boulogne-sur-Mer (norte), o maior porto de pesca da França, para protestar contra "as mentiras" do acordo sobre o acesso às águas britânicas.



Os pescadores denunciam o atraso na concessão de licenças para acessar as águas britânicas, quase três meses depois do acordo sobre pesca entre Londres e Bruxelas.



Segundo o acordo, o Reino Unido deve entregar licenças de pesca para a região de 6 a 12 milhas náuticas.



As autoridades britânicas rejeitam esses dados e afirmam que 87 embarcações franceses receberam licenças para pescar.



"O Reino Unido mantém uma abordagem coerente e baseada em provas para conceder licenças às embarcações da UE, usando a informação fornecida pela Comissão Europeia", disse um porta-voz do Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais (Defra) em um comunicado.