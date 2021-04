Treze pacientes de covid-19 morreram no incêndio em um hospital nos arredores de Mumbai nesta sexta-feira (23), informou uma autoridade local à AFP.



"Havia 17 pacientes lá dentro quando o incêndio começou na unidade de terapia intensiva do hospital Vijay Vallabh, dos quais 13 morreram e outros quatro foram transferidos para outras unidades", relatou o chefe do corpo de bombeiros, Morrison Khavari.