Pelo menos oito feridos em confrontos entre palestinos e policiais israelenses em Jerusalém

Pelo menos sete palestinos, bem como um policial israelense, ficaram feridos em confrontos em Jerusalém nesta quinta-feira (22) entre manifestantes palestinos e as forças de segurança israelenses, testemunharam jornalistas da AFP, em um contexto de tensões crescentes após incidentes entre judeus e árabes.



Jovens palestinos organizaram uma contramanifestação para se opor a uma marcha organizada pelo movimento judaico de extrema direita Lahava, que contou com um destacamento significativo de forças de segurança.



Os incidentes ocorreram na entrada da Cidade Velha, na parte oriental de Jerusalém - setor palestino ocupado e anexado por Israel - onde a polícia proibiu o acesso a áreas frequentadas durante o Ramadã.



De acordo com a Cruz Vermelha, sete palestinos ficaram feridos.



As forças de ordem israelenses também registraram um policial ferido no rosto pelo impacto de uma pedra.



"Vamos autorizar as manifestações em nome da liberdade de expressão, mas agiremos contra todas as formas de violência", alertou a polícia israelense na noite de quinta-feira, dizendo em nota que deseja evitar confrontos entre as duas partes.



Na quarta-feira também houve tumultos em Jerusalém.



Vídeos veiculados na imprensa e nas redes sociais mostraram jovens judeus atacando funcionários árabes de lojas no centro de Jerusalém e jornalistas, gritando "morte aos árabes".



Em resposta, 70 judeus e árabes foram detidos na quarta e quinta-feira. Destes, 64 tiveram sua prisão prolongada, segundo um comunicado da polícia israelense.