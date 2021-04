Casa Branca defende financiamento de infraestrutura por aumento de impostos

A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse nesta quinta-feira, 22, que o presidente americano, Joe Biden, acredita que a melhor maneira de financiar a proposta de modernização da infraestrutura dos Estados Unidos é por meio do aumento de impostos aos mais ricos.



Em entrevista coletiva diária, a porta-voz reiterou que o governo segue comprometido em não elevar a tributação para contribuintes que ganhem menos de US$ 400 mil por ano. Segundo ela, a equipe econômica entende que a medida não terá impacto econômico negativo.



Psaki não confirmou, mas também não negou, informações da mídia americana de que Biden pretende propor alta de impostos de ganho de capital a cerca de 40% - notícia que pressionou os mercados financeiros nesta tarde.



A secretária também comentou a situação das relações bilaterais com a Rússia, em meio à prisão do líder oposicionista, Alexei Nalvany, e à crescente mobilização militar na fronteira com a Ucrânia. Ele disse que os EUA expressaram preocupações com a "agressão" perto da fronteira ucraniana e comentou que o país "se reserva ao direto" de impor sanções adicionais ao Kremlin, se necessário.