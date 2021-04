O presidente Joe Biden revelará nesta quinta-feira a nova meta dos Estados Unidos contra o aquecimento global, com a promessa de reduzir as emissões de gases do efeito estufa entre 50% e 52% até 2030, na comparação com 2005, anunciou uma fonte do governo americano.



O objetivo atualiza a meta estabelecida no Acordo de Paris sobre o clima pelo ex-presidente Barack Obama, de uma redução de 26 a 28% até 2025 na comparação com os níveis de 2005.



A nova meta, que será anunciada formalmente por Biden nesta quinta-feira durante uma reunião de cúpula virtual pelo Dia da Terra, busca "desafiar o mundo a uma ambição maior na luta contra a mudança climática", disse a fonte do governo.