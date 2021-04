Índia registra recorde mundial de casos de coronavírus em 24 horas

A Índia anunciou nesta quinta-feira (22) que registrou quase 315.000 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, o que representa um recorde mundial, no momento em que os hospitais de Nova Délhi enfrentam escassez de oxigênio.



O ministério da Saúde indiano informou nesta quinta-feira que o país contabilizou 314.835 novos casos em apenas um dia, o maior balanço em 24 horas registrado até agora por um país.



Desde o início da pandemia, a Índia registra 15,9 milhões de infectados, o que significa que é a segunda nação com o maior número de casos, atrás apenas dos Estados Unidos.



Nas últimas 24 horas o país também registrou 2.074 mortes, o que eleva o balanço oficial da epidemia no país a quase 185.000 vítimas fatais.



O número de casos e mortes na proporção por sua população, no entanto, continua sendo consideravelmente menor na Índia que em vários países.



A segunda onda da covid-19, atribuída sobretudo a uma "dupla mutação" do vírus e a várias aglomerações que favoreceram a contaminação, demonstrou a crise no sistema de saúde indiano.



Vários hospitais e clínicas de Nova Délhi fizeram um apelo desesperado ao governo central para que proporcione urgentemente oxigênio a centenas de pacientes em estado grave.