COVID: Pfizer diz que vacinas vendidas no México e na Polônia eram falsas

O que é um lockdown?







Saiba como funciona essa medida extrema, as diferenças entre quarentena, distanciamento social e lockdown, e porque as medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas no Brasil não podem ser chamadas de lockdown

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).



CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa



Janssen

Pfizer

Como funciona o 'passaporte de vacinação'?







Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

O laboratório americano Pfizer confirmou na quarta-feira (21/4) que dosesde sua vacina antiCOVID, apreendidas no México e Polônia e que eram vendidas por até 1.000 dólares a unidade, eram falsas."A Pfizer identificou versões falsas de sua vacina contra a COVID-19 no México e Polônia", afirmou a empresa em um comunicado, no qual também destaca que trabalha com governos, fornecedores e profissionais de saúde para "parao comércio ilegal".Uma fonte da secretaria de Saúde do estado mexicano de Nuevo León (norte) afirmou à AFP que 80 pessoas foramcom o fármaco falso, mas não revelou detalhes.O governo mexicano anunciou adas vacinas falsas em 17 de fevereiro em uma clínica clandestina e várias pessoas foram detidas. O MP abriu uma investigação.A substância foi encontrada emdetinha números de de lote e datas de vencimento falsas, de acordo com o jornal americano Wall Street Journal.O líquido nos frascos confiscados na Polônia era uma substância cosmética, possivelmente um creme anti-rugas, segundo a Pfizer."Somos conscientes de que no atual ambiente em que vivemos - estimulado pela facilidade e conveniência do comércio eletrônico, assim como pelooferecido pela internet - vai acontecer um aumento no número de fraudes, falsificações e outras atividades ilícitas relacionadas com as vacinas e os tratamentos contra a COVID-19", afirmou a empresa em um comunicado.Na quarta-feira, o vice-diretor da Organização Pan-americana da Saúde (Opas), Jarbas Barbosa, fez um alerta sobre a oferta de vacinas antiCOVID falsas na Argentina, Brasil e México, denunciando um "problema" para as autoridades de saúde e policiais.Consultado sobre a informação do WSJ a respeito da venda de vacinasdo laboratório Pfizer no México, Barbosa disse: "Sim, recebemos informações do México, Argentina e Brasil de que algumas doses foram oferecidas nas redes sociais"."Os mercados ilegais oferecem vacinas que provavelmente estão, não são a vacina real, ou talvez estejam roubando-as de um centro de saúde e ninguém pode garantir que estejam armazenadas corretamente", disse Barbosa em coletiva de imprensa."Então, claramente é um problema, não só para as autoridades de saúde, mas também para a polícia identificar esta atividade criminosa", afirmou.Barbosa insistiu que só se pode confiar nas vacinas administradas pelas autoridades de saúde porque só essas têm a garantia de serem "seguras e eficazes" e de terem sido conservadas nas condições adequadas."Portanto, é muito importantecomprar qualquer tipo de vacina que se ofereça nas redes sociais e na internet", pediu."Isso é umpara sua saúde", enfatizou.

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.







Mitos e verdades sobre o vírus

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como o vírus Sars-CoV-2 é transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.