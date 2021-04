Petróleo recua após aumento das reservas nos EUA

Os preços do petróleo recuaram nesta quarta-feira (21) após o aumento das reservas de óleo cru nos Estados Unidos e à circulação da covid-19, que ainda limita o consumo da commodity no mundo.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em junho fechou a 65,32 dólares em Londres, 1,91% a menos que no dia anterior.



Em Nova York, o barril americano de WTI para o mês de junho, no primeiro dia deste contrato de referência, caiu 2,15% a 61,35 dólares.



Segundo o relatório semanal da Agência de Informação Energética (EIA) americana, publicado nesta quarta, os inventários de petróleo cru do país aumentaram em 600.000 barris a 493 milhões de barris (MB) nem 16 de abril.



Foi o primeiro aumento do mês.



Enquanto isso, as reservas de gasolina aumentaram (+100.000 barris), enquanto as de destilados (óleo combustível e gás de calefação) diminuíram (-1,1 MB).



O novo vigor com o qual a pandemia impacta vários países também pesou nos preços do petróleo nesta quarta.



"As preocupações com a demanda voltaram a um primeiro plano, devido ao aumento dos casos de coronavírus ao redor do mundo", disse Stephen Brennock, analista da PVM.