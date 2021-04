Wall Street se recupera após dois dias de perdas

A bolsa de Nova York retomou nesta quarta-feira (21) sua ascensão após dois dias de perdas.



A maioria dos setores teve uma sessão sólida, inclusive empresas do setor industrial como a Caterpillar, petroleiras como a ExxonMobil e gigantes financeiros como o Bank of America.



"O estado de ânimo é muito positivo e é um bom sinal", disse à AFP Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities. "Parece que o mercado terminou com esse pequeno ajuste técnico dos últimos dias".



As ações haviam recuado nos dois dias anteriores, em meio a preocupações sobre a valorização dos títulos e diante do avanço de contágios de covid-19 na Índia e em outros países.



Mas os investidores tomaram o recuo como um sinal para comprar e o Dow Jones Industrial Average fechou com lucro de 0,9%, a 34.137,31 pontos.



O índice ampliado S&P; 500 subiu 0,7%, situando-se a 4.173,44, enquanto o Nasdaq, de predomínio tecnológico, subiu 1,2%, a 13.950,22 unidades.



No entanto, a Netflix caiu 7,4%, apesar de ter registrado importantes ganhos no primeiro trimestre do ano e porque o número de assinantes cresceu menos do do que o esperado.