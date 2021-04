Gréria abrirá áreas externas de bares e restaurantes em 3 de maio

Áreas externas de bares e restaurantes vão reabrir na Grécia em 3 de maio, mas o deslocamento interregional permanecerá bloqueado durante as festividades da Páscoa, que os ortodoxos vão comemorar na véspera, anunciou nesta quarta-feira (21) o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis.



Em discurso televisionado dedicado à suspensão progressiva das restrições e à reativação das atividades econômicas e sociais, o chefe de governo informou que a temporada turística começará em 15 de maio.



"Em 3 de maio, os restaurantes vão reabrir na área externa e o toque de recolher será fixado às 23h com testes obrigatórios para os funcionários, distanciamento entre as cadeiras e todas as medidas sanitárias conhecidas", declarou.



As restrições aos deslocamentos não essenciais entre as regiões da Grécia permanecerão em vigor durante as festas da Páscoa, na qual os gregos das grandes cidades costumam ir para áreas rurais ou as ilhas.



As igrejas serão abertas com um número limitado de fiéis e até 10 de maio, todos os alunos do ensino fundamental e médio deverão voltar às aulas.



Nesta quarta, a Grécia registrou 3.015 casos de contágios e 86 mortes em 24 horas, alcançando um total de 323.639 pessoas infectadas e 9.713 falecidas desde o início da pandemia.