Biden: 200 milhões de doses de vacinas foram aplicadas em 100 dias de governo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quarta-feira, 21, que o país aplicou 200 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 nos 100 primeiros dias de seu governo. O democrata assumiu o cargo em 20 de janeiro. "Esta é uma conquista americana. Uma demonstração poderosa de unidade e determinação", disse o chefe da Casa Branca em um pronunciamento.



Biden lembrou que a meta inicial, de aplicar 100 milhões de doses do imunizante contra o coronavírus, foi alcançada 58 dias após sua posse como presidente, o que permitiu dobrar a aposta. "Conseguimos", comemorou.



Nesta semana, o governo americano informou que qualquer pessoa com 16 anos ou mais já está elegível para a vacinação. De acordo com Biden, 80% dos indivíduos com mais de 65 anos terão recebido pelo menos uma dose do imunizante até esta quinta-feira, 22.



No entanto, Biden também alertou para os riscos representados pelas novas variantes do coronavírus, que se disseminam de forma mais rápida, e disse que ainda há um longo caminho pela frente para completar a vacinação e vencer a pandemia.