Papa convida para 'maratona de oração' pelo fim da pandemia

O papa Francisco convidou os católicos a participarem em maio de uma "maratona de oração" para pedir o fim da pandemia, informou o Vaticano nesta quarta-feira (21).



Durante a iniciativa, organizada pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização e idealizada pelo papa, o rosário será rezado e cerca de 30 santuários de todo o mundo estarão envolvidos.



O papa Francisco vai inaugurar e encerrar pessoalmente essa rede de oração em 1º e 31 de maio.



O pontífice argentino escolheu um versículo emblemático do Novo Testamento, que relata o início da comunidade cristã, e se refere ao valor da oração contra as piores desgraças.



A oração será transmitida todos os dias ao vivo em um santuário pelos canais oficiais da Santa Sé às 13h00 no horário de Brasília.



Em maio de 2020, no fim do primeiro confinamento na Itália, o pontífice pediu a todas as religiões do mundo para rezarem por esse mesmo objetivo.