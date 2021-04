Museus, cafés, bares e restaurantes reabrem na Dinamarca

Com a reabertura dos museus, cafés, bares e restaurantes e o retorno das áreas externas, Copenhague registrou de novo nesta quarta-feira (21) ares de normalidade graças a uma circulação estável da covid-19.



A Dinamarca decidiu acelerar sua reabertura e à noite as torcidas poderão voltar aos estádios para a fase final da Superliga, a primeira divisão dinamarquesa de futebol.



O Museu Nacional instalou pequenas barracas para comprovar que cada visitante, que deve usar obrigatoriamente uma máscara, tenha seu "coronapase".



A apresentação deste passaporte sanitário --que certifica um teste negativo de coronavírus de menos de 72 horas, a vacinação ou uma recuperação recente da covid-19-- é indispensável para poder visitar museus ou frequentar um restaurante, onde é necessário realizar uma reserva, exceto para as áreas externas.



Apesar desta grande reabertura, os alunos de ensino médio permanecem parcialmente com ensino à distância e muitos trabalhadores, cuja presença não é obrigatória em seu local de trabalho, continuam trabalhando em 'home office'.



Embora as casas de festa permaneçam fechadas, cinemas, teatros e salas de concertos voltarão a abrir em 6 de maio.