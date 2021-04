Diplomatas americanos expulsos deverão deixar a Rússia antes de 21 de maio

Os dez diplomatas americanos expulsos por Moscou em resposta à expulsão de diplomatas russos em Washington, ordenada na semana passada, deverão sair do país antes de 21 de maio, anunciou o governo nesta quarta-feira (21).



Um responsável da embaixada americana foi convocado no Ministério Russo das Relações Exteriores, onde lhe entregaram uma nota que declarava "persona non grata a dez funcionários da embaixada", que deverão "deixar o nosso território antes de 21 de maio", segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores.



"Esta medida representa uma resposta recíproca às ações hostis da parte americana contra um determinado número de funcionários da embaixada da Rússia em Washington e do consulado geral da Rússia em Nova York", afirmou Moscou, que alertou que haverá outras medidas.



O Departamento de Estado dos EUA expulsou na semana passada dez responsáveis da embaixada russa em Washington, alguns dos quais foram acusados de pertencer aos serviços de inteligência russos.