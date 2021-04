Mancha de petróleo é detectada onde submarino indonésio desapareceu

Um vazamento de petróleo foi detectado na área onde a Marinha da Indonésia perdeu contato com um submarino com 53 homens a bordo na costa do Bali, informou o ministério da Defesa nesta quarta-feira (21).



"Cerca da 07h00 da manhã, o monitoramento realizado por um helicóptero descobriu um vazamento de petróleo na posição onde o submarino desapareceu", disse o ministério em um comunicado.



A Marinha indonésia informou anteriormente que estava procurando um submarino de sua frota com o qual havia perdido contato nesta quarta-feira pela manhã depois de realizar exercícios na costa do Bali.



Jacarta enviou navios de guerra à região, disse o comandante das forças armadas indonésias Hadi Tjahjanto à AFP.



O submarino "se encontra a uma profundidade de 700 metros" ao norte da ilha de Bali "com 53 tripulantes a bordo", afirmou.



"O submarino 'KRI Nanggala 402' não restabeleceu contato com sua base inicial, às 03h00 locais (16h00 de terça, no horário de Brasília)", destacou o comodoro (primeiro almirante) Julius Widjojono, porta-voz da Marinha.



A Marinha indonésia "realiza atualmente tarefas de busca (...). Conhecemos a área, mas é muito profunda", acrescentou.



As autoridades pediram ajuda à Singapura e Austrália para essas tarefas, segundo a fonte.



O submarino, armado na Alemanha, iria participar de manobras que incluiam lançamento de torpedos.



A Marinha da Indonésia possui uma frota de cinco submarinos, construídos na Alemanha e Coreia do Sul.



O "KRI Nanggala 402" foi lançado em 1978, segundo um site do governo e posteriormente sofreu alterações para modernizá-lo.