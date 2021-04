A rainha Elizabeth II se declarou "profundamente emocionada" com as mensagens recebidas após a morte do marido, o príncipe Philip, em uma mensagem divulgada nesta quarta-feira (21), dia em que completa 95 anos.



"Nós estamos profundamente emocionados e continuamos a ser lembrados de que Philip teve um impacto extraordinário em muitas pessoas ao longo de sua vida", afirmou a monarca em uma mensagem divulgada pelo Palácio de Buckingham.



"Embora como família estejamos em um período de grande tristeza, tem sido um conforto para todos nós ver e ouvir as homenagens prestadas ao meu marido, tanto no Reino Unido como na Commonwealth e em todo o mundo".