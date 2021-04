Alemanha prevê retirada de tropas do Afeganistão em julho

A Alemanha pretende retirar suas tropas do Afeganistão por volta de 4 de julho, afirmou o porta-voz do ministério da Defesa, depois que o governo dos Estados Unidos anunciou que seu exército deixará o país até 11 de setembro.



"No momento, nossa reflexão nos leva a encurtar o período de retirada. A data de retirada de 4 de julho está sendo considerada", afirmou à AFP a fonte, antes de recordar que a decisão final corresponde à Otan.



Os aliados da Otan anunciaram na semana passada a decisão de iniciar a retirada de suas tropas do Afeganistão em 1º de maio para concluir o processo em alguns meses.



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que todas as tropas de seu país estarão fora do Afeganistão até 11 de setembro, quando completam 20 anos os atentados que provocaram o início da intervenção militar.