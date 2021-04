Operações e detenções na Rússia antes de manifestações a favor de Navanlny

A polícia russa executou operações nesta quarta-feira em vários lugares vinculados ao líder opositor detido Alexei Navalny e prendeu vários de seus simpatizantes, antes das manifestações programadas a favor do ativista.



De acordo com o advogado Vladimir Voronin, a polícia prendeu Liubov Sobol, um dos principais apoiadores de Navalny.



Alexei Navalny, que está em greve de fome há três semanas, foi transferido na terça-feira ao hospital do complexo penitenciário em que está detido.



Navalny está "muito fraco", afirmou seu advogado.



A ONG OVD-Info informou que as operações aconteceram em locais vinculados ao movimento de Nalvany em pelo menos 20 cidades, entre terça-feira e quarta-feira.



Os partidários de Navalny programaram para esta quarta-feira manifestações de apoio ao ativista em dezenas de cidades do país, apesar da proibição das autoridades.



Twitter