Jovem adolescente negra morta pela polícia no estado de Ohio

A polícia de Columbus, no estado de Ohio, Estados Unidos, matou a tiros uma adolescente afro-americana que aparentemente atacava outra pessoa com uma faca, menos de uma hora antes do ex-policial ser declarado culpado do assassinato de George Floyd.



A cidade foi cenário de protestos após o incidente, que aconteceu em um contexto de manifestações contra o racismo e a violência policial nos Estados Unidos.



De acordo com o chefe de polícia da cidade, Michael Woods, a polícia recebeu uma ligação de emergência na terça-feira à tarde de uma pessoa que temia ser atacada com uma arma branca.



A polícia também divulgou parte da gravação da câmera usada pelo agente que matou a adolescente, identificada como Ma'Khia Bryant, de 16 anos, pelos serviço de infância do condado Franklin e, Columbus.



"Pensamos que era importante compartilhar com a comunidade, sermos transparentes sobre este incidente", declarou Michael Woods



As imagens mostram os policiais chegando a um local onde acontece uma briga, enquanto algumas pessoas observam, Uma adolescente ataca outra com o que parece ser uma faca, tiros são ouvidos e a jovem cai no chão.



O prefeito Andrew Ginther classificou a morte da jovem como uma situação "horrível e de comoção" e "um dia trágico para a cidade de Columbus".



Segundo o prefeito, o policial - que não teve o nome divulgado - "atuou para proteger a outra jovem de nossa comunidade".



CBS CORPORATION