Paraguai quer comprar vacinas chinesas, mas sem 'chantagem' por laços com Taiwan

O Paraguai informou nesta terça-feira (20) estar aberto a comprar vacinas anticovid da China, mas advertiu que não aceitará "nenhum tipo de chantagem" nem "condicionamento em relação a nossas relações diplomáticas", em alusão aos laços do país com Taiwan.



"Não temos problemas de comprar de onde for. Agora, não vamos aceitar nenhum tipo de chantagem para a compra de vacinas, mas pedimos e estamos abertos a ter tratamento direto com as fábricas na China, sem nenhum tipo de condicionamento com relação às nossas relações diplomáticas", informou o presidente Mario Abdo Benitez em coletiva de imprensa.



Há duas semanas, Taiwan acusou Pequim de tentar atrair o Paraguai para que mude seu reconhecimento diplomático sobre a ilha em troca de vacinas contra o coronavírus.



O Paraguai é um dos 15 países e o único da América do Sul que reconhece o governo de Taipé e seu relacionamento com a China é canalizado através do setor privado.



Negociadores da Câmara de Comércio Paraguai-China culparam o governo pela estagnação, em março passado, dos diálogos para a aquisição da vacina do laboratório chinês Sinovac.



Essa entidade empresarial pediu a Abdo para aceitar manter relações diplomáticas com Pequim para facilitar a compra do fármaco.



O presidente desmentiu versões publicadas na imprensa que atribuem o fracasso das negociações para a aquisição das vacinas à influência de Taiwan.



O Paraguai, o país do continente mais atrasado nas vacinações, adquiriu até agora 183.000 doses, a maioria em caráter de doação, 20.000 das quais são da Sinovac, doadas pelo Chile.



A imunização no Paraguai está limitada até agora a pessoal médico e paramédico de terapia intensiva, bem como aos maiores de 85 anos.



O país acumula mais de 252.000 contágios e os mortos chegam a 5.384, segundo dados desta terça-feira.



Os hospitais do país estão colapsados devido ao aumento dos contágios e os sindicatos médicos fazem apelos pela TV para evitar as aglomerações como forma única de deter a propagação do vírus.