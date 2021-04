Grécia vai emprestar bateria de mísseis à Arábia Saudita

A Grécia irá emprestar uma bateria de mísseis Patriot à Arábia Saudita, para proteger a infraestrutura do país dos ataques de rebeldes huthis iemenitas, anunciou nesta terça-feira o chanceler grego, Nikos Dendias.



"Assinamos um acordo para tranferir uma bateria aos sauditas", informou Dendias durante visita a Riade acompanhado do ministro grego da Defesa, Nikos Panagiotopoulos. "Ela será instalada em breve e estará operacional em solo saudita para proteger a infraestrutura energética essencial das ameaças terroristas", assinalou este último.



Autoridades sauditas não comentaram a notícia. Em maio passado, os Estados Unidos anunciaram que iriam retirar quatro baterias antimísseis Patriot da Arábia Saudita. Duas delas haviam sido instaladas devido a ataques huthis contra instalações de petróleo sauditas ocorridos em setembro de 2019, que obrigaram o reino a reduzir temporariamente pela metade sua produção de óleo cru, levando pânico aos mercados.



Maior exportador mundial de petróleo, a Arábia Saudita lidera a coalizão militar que apoia o governo do Iêmen na guerra contra os rebeldes huthis, apoiados pelo Irã. Os sauditas se apoiam nos mísseis Patriot para interceptar os ataques quase diários de mísseis e drones lançados pelos rebeldes, que se multiplicaram nos últimos meses.