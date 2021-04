O ex-policial Derek Chauvin foi detido nesta terça-feira em um tribunal de Minneapolis, Estados Unidos, após ser declarado culpado de todas as acusações que enfrentava pela morte de George Floyd, em maio passado.



Momentos após o juiz considerá-lo culpado de assassinato em segundo e terceiro graus e homicídio culposo, simpatizantes de Floyd manifestaram-se com alegria em frente palácio de Justiça da cidade, localizada no estado de Minnesota.