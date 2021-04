O advogado Ben Crump elogiou nesta terça-feira (20) a condenação do ex-policial branco pelo "assassinato" do afro-americano George Floyd como "um ponto de inflexão na História dos Estados Unidos".



"A justiça obtida com dor finalmente chegou para a família de George Floyd", Crump tuitou quando Derek Chauvin foi declarado culpado de todas as três acusações de assassinato e homicídio culposo, em decisão unânime de um júri de Minneapolis.



"Este veredicto é um ponto de inflexão na História e envia uma mensagem clara sobre a necessidade de responsabilização por parte das forças de ordem. Justiça para os Estados Unidos negro é justiça para todo os Estados Unidos!".