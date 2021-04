Ex-policial Derek Chauvin é considerado culpado do 'assassinato' de George Floyd

O ex-policial branco Derek Chauvin foi considerado culpado nesta terça-feira (20) das três acusações de assassinato e homicídio culposo às quais respondia pela morte do afro-americano George Floyd, um caso que expôs as profundas divisões raciais nos Estados Unidos.



Chauvin, que foi policial em Minneapolis, norte dos Estados Unidos, foi considerado culpado por unanimidade por um júri composto por sete mulheres e cinco homens, que deliberou a portas fechadas durante menos de dois dias ao final de um julgamento de três semanas.



O ex-policial, de 45 anos, poderá passar décadas atrás das grades após o assassinato de Floyd em 25 de maio de 2020, que desatou protestos contra a injustiça racial e a violência policial em todo o mundo.



O anúncio do veredicto provocou uma explosão de alegria em frente à corte.