Turquia anuncia adiamento de negociações de paz sobre o Afeganistão

A Turquia anunciou nesta terça-feira (20) o adiamento até meados de maio das negociações de paz sobre o conflito no Afeganistão, cuja realização estava prevista inicialmente para 24 de abril em Istambul.



"Decidimos adiar as negociações" até o fim do mês do Ramadã, em meados de maio, disse o ministro turco das Relações Exteriores, Mevlut Cavusoglu, em entrevista à emissora de televisão HaberTurk.



A cúpula em Istambul deveria ser celebrada após o anúncio da retirada das tropas americanas do Afeganistão antes de 11 de setembro de 2021, aos 20 anos dos atentados de



Esta conferência de paz, da qual participarão uma delegação do governo e outra dos talibãs, já tinha sido adiada de 24 de abril a 4 de maio.



"Acreditamos que será mais útil adiá-la", declarou Cavusoglu, que defendeu que "não há nenhuma necessidade de se precipitar".



O ministro turco explicou que a decisão de celebrá-la depois do Ramadã dará mais tempo a cada um dos grupos para preparar a lista de integrantes de suas delegações.



Os Estados Unidos têm interesse em que se avance na resolução do estagnado conflito no Afeganistão, diante do risco de que a retirada de suas tropas favoreça uma escalada neste país da Ásia central.



"Não haverá solução militar para o conflito no Afeganistão, só pode haver um acordo político e um cessar-fogo", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, na terça-feira, antes da Turquia anunciar o adiamento da cúpula.



A conferência de paz de Istambul é parte de "um amplo esforço e um amplo compromisso" para chegar a um acordo político.