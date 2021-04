A Turquia anunciou nesta terça-feira (20) o adiamento até meados de maio das negociações de paz sobre o conflito no Afeganistão, cuja realização estava prevista inicialmente para 24 de abril em Istambul.



"Decidimos adiar as negociações" até o fim do mês do Ramadã, em meados de maio, disse o ministro turco das Relações Exteriores, Mevlut Cavusoglu, em entrevista à emissora de televisão HaberTurk.