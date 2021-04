Netanyahu propõe referendo para eleger primeiro-ministro em Israel

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, propôs nesta terça-feira (20) a organização de um referendo para eleger o próximo chefe de governo diante das dificuldades que o líder conservador tem para formar uma coalizão governamental.



"Precisamos de um referendo rápido para sair da estagnação política", disse Netanyahu à imprensa. "Deixemos que os eleitores decidam quem será o próximo primeiro-ministro".



O Likud, partido de Netanyahu, venceu as eleições legislativas de 23 de março, mas só elegeu 30 deputados de um total de 120, o que dificulta a governabilidade do país, onde foram celebradas quatro eleições em menos de dois anos.



O presidente israelense, Reuven Rivlin, encarregou o premier da tarefa de formar o governo, mas ele ainda não conseguiu os 61 deputados necessários, apesar de alcançar um acordo com partidos ultraortodoxos.



No entanto, os adversários de Netanyahu estão explorando uma maioria alternativa e o partido de centro Yair Lapid propôs no domingo a criação de um governo de união nacional, que inclua formações de direita, centro e esquerda, mas que exclua o primeiro-ministro, julgado em três casos de corrupção.



No passado foram organizados três referendos em Israel para designar o primeiro-ministro.



O último deles foi celebrado em 2001. Nessa votação, o conservador Ariel Sharon venceu com folga o trabalhista Ehud Barack.



