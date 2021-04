Presidente ucraniano convida colega russo a encontro na zona de conflito

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, convidou nesta terça-feira (20) o colega russo, Vladimir Putin, a se reunirem na zona em conflito no leste da Ucrânia para diminuir as hostilidades entre os dois países.



"Senhor Putin! Estou preparado (...) para lhe propor que nos reunamos em qualquer lugar do Donbass ucraniano onde a guerra continua", disse Zelenski em discurso à nação.



"O presidente russo disse um dia: 'Se uma briga é inevitável, devo atacar primeiro'. Mas na minha opinião, cada líder deve entender que uma briga não pode ser inevitável quando se trata [...] de una verdadeira guerra e de milhões de vidas" em jogo, acrescentou.



Zelenski também destacou que não é "tarde demais" para evitar perdas humanas.



"A Ucrânia quer uma guerra? Não. E está preparada para ela? Sim [...] Não temos medo, já que temos um exército incrível", afirmou o chefe de Estado ucraniano.



"No destruiremos as outras terras e povos. Mas isto não significa que permitamos que nos destruam", acrescentou.



Após uma trégua respeitada durante o segundo semestre de 2020, as hostilidades entre o exército ucraniano e as forças separatistas do Donbass - que têm o apoio econômico e militar da Rússia - recomeçaram no início deste ano.



Ao mesmo tempo, acentuaram-se as tensões entre Kiev e Moscou, que deslocou dezenas de milhares de soldados perto da fronteira com a Ucrânia, o que gerou o temor de uma eventual operação militar russa.



A Ucrânia acusa a Rússia de procurar um pretexto para invadir seu território, enquanto Moscou defende que "não ameaça ninguém" e denuncia as "provocações" ucranianas.



A guerra no leste da Ucrânia deixou mais de 13.000 mortos em 2014, cujo início coincidiu praticamente com a anexação russa da península da Crimeia.