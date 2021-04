Democratas pedem que Biden vá mais longe no combate à mudança climática

A deputada progressista Alexandria Ocasio-Cortez e outros legisladores democratas dos Estados Unidos pediram ao presidente Joe Biden para ir "mais longe" na luta contra a "crise climática", e voltaram a apresentar nesta terça-feira (20) seu plano ambiental "Green New Deal".



"A crise climática é uma crise que nasceu da injustiça, uma crise nascida da busca de lucro a qualquer custo, humano e ecológico", afirmou a jovem legisladora de Nova York em coletiva de imprensa no centro de Washington.



Ao seu lado estava o também senador progressista Ed Markey, com quem ela já apresentou pela primeira vez em fevereiro de 2019 seu "Green New Deal", um plano ambiental cujo objetivo é reduzir a zero as emissões de carbono dos Estados Unidos em uma década, graças às ações drásticas que implicariam uma transformação profunda da economia.



Tanto naquele momento quanto agora, o plano não tem quase nenhuma chance de ser aprovado no Congresso por não dispor de apoios suficientes. No entanto, em dois anos a situação e a conscientização evoluíram muito, destacou o senador Markey.



Um sinal disso foi a chegada de Joe Biden à Casa Branca, que colocou o combate à mudança climática no centro de seu gigantesco plano de investimento de mais de 2 trilhões de dólares em infraestruturas.



Este pacote está sendo negociado agora no Congresso.



A General Motors, uma das maiores fabricantes de automóveis do mundo, "planeja produzir somente veículos elétricos até 2035, isso não estava no cenário há dois anos. O governo Biden inclui a ação climática, a justiça ambiental (...) em seu plano de estímulo, é o DNA do nosso 'Green New Deal'", afirmou o senador de Massachusetts.



"O valor já contemplado nos projetos do governo Biden até agora é louvável, mas devemos ir mais longe e com mais ousadia", estimou Ocasio-Cortez.



Até o momento, não há nenhuma data marcada para votar o plano, embora os republicanos sejam totalmente contra o "Green New Deal".



"Destruirá a nossa economia", tuitou nesta terça-feira o chefe da minoria republicana na Câmara, Kevin McCarty.



Os progressistas escolheram uma semana marcada pelo Dia da Terra, na quinta-feira, para aumentar a pressão sobre Biden. O presidente organiza na quinta e sexta-feira uma grande cúpula internacional sobre o clima.