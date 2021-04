Biden considera 'esmagadoras' as evidências do julgamento da morte de George Floyd

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta terça-feira (20) que as evidências no julgamento sobre a responsabilidade de um ex-policial branco na morte do afro-americano George Floyd são "esmagadoras".



"Rezo para que o veredito seja correto. Em minha opinião, é esmagador. Eu não diria isso se o júri não tivesse se retirado para deliberar", disse ele do Salão Oval.



"Conheci a família de George (...). É uma boa família", acrescentou, evocando "a angústia" sofrida pelos parentes enquanto aguardam a decisão do júri.



A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, relatou pouco antes no Twitter que Biden conversou com parentes de Floyd na segunda-feira.



"O presidente Biden falou com a família de George Floyd ontem (segunda-feira) para ouvir as notícias sobre eles e assegurar-lhes que estava orando por eles", disse Psaki.



O júri se retirou na segunda-feira para deliberar sobre a responsabilidade de Derek Chauvin, um ex-policial branco de 45 anos em seu julgamento por assassinato, homicídio culposo e violência intencional que resultou na morte de Floyd, que ele havia detido apoiado por outros policiais.



Chauvin se manteve ajoelhado sobre o pescoço de Floyd por mais de nove minutos enquanto o afro-americano de 46 anos estava deitado de bruços e algemado no chão.



Sua agonia, filmada por pedestres, gerou comoção internacional e manifestações de proporções históricas contra o racismo e a violência policial nos Estados Unidos e em vários países ao redor do mundo.



Os eventos ocorreram em 25 de maio de 2020 na cidade americana de Minneapolis.



O julgamento ocorre em meio a altas tensões e protestos diários de indivíduos e organizações civis após a recente morte de outro jovem negro nos arredores de Minneapolis.