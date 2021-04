República Tcheca pede que UE e Otan expulsem diplomatas russos por solidariedade

As autoridades da República Tcheca pediram aos países da União Europeia e da Otan que expulsem os diplomatas russos para apoiar Praga em seu confronto com Moscou, declarou o ministro das Relações Exteriores, Jan Hamacek.



O ministro, que também lidera a pasta de Interior, disse que convocará na quarta-feira o embaixador russo para comunicar oficialmente novas medidas após a expulsão de 18 diplomatas russos, acusados de espionagem, à qual Moscou respondeu com a expulsão de 20 diplomatas tchecos.



"Pedimos a ação coletiva dos países-membros da UE e da Otan para realizarem expulsões solidárias", afirmou Hamacek à imprensa.



Este apelo ocorre depois que Praga acusou os serviços secretos russos de promoverem uma explosão fatal no território tcheco em 2014.



Dezoito diplomatas russos, que de acordo com a inteligência tcheca praticavam espionagem, abandonaram seus cargos na segunda-feira, assim como 20 pares tchecos que estavam destinados em Moscou.



Hamacek afirmou que convocou para quarta-feira à tarde o embaixador russo, Alexander Zmeievsk, para comunicar um protesto contra o que Praga considera uma resposta desproporcional.



"É lógico que se a República Tcheca tomar mais medidas, o embaixador russo deve ser o primeiro a saber", acrescentou.



Citando um relatório de sua inteligência, o governo tcheco afirmou que os serviços secretos militares russos (GRU) promoveram duas explosões em 2014, das quais uma causou a morte de duas pessoas e grandes danos materiais.



Vinculados às explosões, a polícia tcheca procura dois homens, também identificados como suspeitos do envenenamento em 2018 do ex-agente duplo russo Serguéi Skripal, em Salisbury, Inglaterra.



Neste contexto, Praga também decidiu na segunda-feira a exclusão da agência russa de energia atômica Rosatom de um pedido de licitação para construir uma nova unidade em uma fábrica nuclear tcheca.



Hamacek disse também que seu governo consideraria não comprar a vacina Sputnik V contra a covid-19, desenvolvida pela Rússia.