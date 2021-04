Bomba encontrada sob o carro de policial na Irlanda do Norte

Uma bomba foi encontrada sob o veícul de uma policial na Irlanda do Norte, anunciaram nesta terça-feira as autoridades desta província britânica sacudida por recentes tensões e descontentamento provocado pelas consequências do Brexit.



Um alerta de segurança foi ativado na localidade de Dungiven depois que um "objeto suspeito" foi encontrado sob o automóvel de um membro da polícia norte-irlandesa em uma propriedade rural.



"Posso confirmar que o artefato é viável e uma investigação está em curso para estabelecer as circunstâncias de como foi colocado", afirmou o subchefe de polícia Mark McEwan.



A primeira-ministra norte-irlandesa, a unionista Arlene Foster, disse que a agente foi "alvo de terroristas".



"Podem existir divergências políticas, mas a Irlanda do Norte deve seguir avançando. Não vão nos arrastar novamente às bombas e balas", tuitou.



A Irlanda do Norte foi abalada durante três décadas por um violento conflito entre unionistas protestantes, republicanos católicos e forças de segurança britânicas, no qual morreram 3.500 pessoas.



O confronto terminou com o acordo de paz da Sexta-Feira Santa de 1998, mas a região ainda tem pequenos grupos paramilitares dissidentes.



Os republicanos dissidentes têm um histórico de assassinatos de policiais.



Nas últimas semanas a tensão aumentou entre os dois lados e a culpa foi atribuída às consequências do Brexit.



No início de abril, a região foi sacudida por quase duas semanas de distúrbios, que começaram em áreas unionistas, onde alguns consideram que os controles administrativos impostos a partir da ilha da Grã-Bretanha pelo Brexit os separou do resto do país.