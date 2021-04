'Progresso' em negociações para trégua com separatistas pró-russos, segundo Kiev

As negociações da Ucrânia para retomar a trégua com os separatistas apresentaram "progressos significativos", informou nesta terça-feira (20) à AFP o porta-voz da delegação ucraniana, Oleksi Arestovitch.



"Houve progressos significativos" na questão do cessar-fogo, afirmou o porta-voz e acrescentou que as negociações continuam.



Depois de uma trégua amplamente respeitada na segunda metade de 2020, os confrontos entre as forças de Kiev e os separatistas - pelos quais a Rússia é considerada como patrocinadora militar e financeira - se intensificaram este ano.



Enquanto isso, Moscou enviou dezenas de milhares de soldados para perto da fronteira, o que faz temer uma operação militar de grande escala.



A reunião "de emergência" desta terça-feira, que reúne representantes ucranianos e russos sob a mediação da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), é uma continuação das negociações online realizadas no dia anterior entre assessores dos líderes a Ucrânia, Rússia, França e Alemanha.



A Ucrânia acusa a Rússia de tentar "destruí-la", enquanto Moscou alega "não ameaçar ninguém", denunciando "provocações" ucranianas.



A guerra no leste da Ucrânia causou mais de 13.000 mortes desde seu início em 2014, depois da anexação da Crimeia por Moscou.