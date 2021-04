Espanha prorroga restrições a voos do Brasil e África do Sul até 11 de maio

O governo espanhol prorrogou nesta terça-feira (20) até 11 de maio as restrições aos voos procedentes do Brasil e África do Sul, para "controlar" a propagação de novas variantes do vírus.



Esta é a sexta prorrogação desta medida, aplicada desde 2 de fevereiro para prevenir as variantes do coronavírus procedentes dos dois países.



Devido à restrição, apenas cidadãos espanhóis, andorranos e estrangeiros residentes na Espanha e Andorra podem voar para o país.



A viagem também é permitida aos passageiros em trânsito internacional para um país que não compõe o espaço europeu Schengen, com uma escala inferior a 24 horas.



As variantes brasileira e sul-africana preocupam a Espanha e outros países europeus pela sua maior transmissibilidade e pela hipótese de que as vacinas que estão sendo aplicadas sejam menos eficazes.



No caso dos passageiros procedentes do Brasil e África do Sul, a Espanha impõe também uma quarentena na chegada, uma medida recentemente prolongada até 3 de maio.



A quarentena, de dez dias no geral ou de sete se for apresentado um teste PCR negativo, também é obrigatória para passageiros procedentes de outros dez países, entre eles Peru e Colômbia.



A Espanha, um dos países europeus mais afetados pela pandemia, soma até o momento mais de 77.000 mortes por coronavírus e 3,4 milhões de casos oficialmente diagnosticados.