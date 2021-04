Rússia construirá sua própria estação espacial

A Rússia anunciou nesta terça-feira a intenção de construir o primeiro módulo de sua própria estação espacial até 2025, depois que o governo deu a entender que poderia abandonar a Estação Espacial Internacional (ISS).



"O primeiro módulo básico para a nova estação orbital russa já está em construção", anunciou no aplicativo Telegram o diretor da agência espacial russa Roscosmos, Dmitri Rogozin.



"O objetivo é que esteja preparado para ser lançado em órbita em 2025", explicou.



O anúncio foi feito depois de declarações contraditórias das autoridades russas sobre seus planos para o setor espacial.



O vice-primeiro-ministro, Yuri Borisov, sugeriu no domingo que Moscou abandonaria a ISS em 2025 para concentrar-se na construção de sua própria estação.



A Roscosmos atenuou o discurso e afirmou à AFP que a decisão será tomada depois de 2024 "com base no estado técnico" da estação.



Moscou alega que a ISS deixa a desejar, com módulos que "estão quase no fim de sua vida".



No início de abril, o diretor de voo do segmento russo da ISS, Vladimir Soloviev, calculou que a vida útil do laboratório orbital poderia ser prolongada até 2030, mas que esperava uma "avalanche de falhas" a partir de 2025.



Borisov destacou na segunda-feira que o envelhecimento da Estação Espacial Internacional permite prever uma "catástrofe".



"Não podemos colocar em perigo as vidas dos cosmonautas", destacou. Na opinião de Borisov, a futura estação espacial russa poderia ser colocada em uma órbita mais elevada que a ISS e servir de "ponto de transferência intermediário para voos com destino à Lua".



A exploração da ISS é um dos poucos âmbitos de cooperação entre Rússia e Estados Unidos, que passa por um período de grande tensão desde 2014.



ISS