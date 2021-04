Ao menos 53 passageiros de voo Nova Délhi-Hong Kong testam positivo para covid-19

Ao menos 53 passageiros de um voo entre Nova Délhi e Hong Kong testaram positivo para covid-19, anunciaram as autoridades de Hong Kong, que proibiram na segunda-feira os voos procedentes da Índia, Filipinas e Paquistão para evitar um aumento dos contágios.



Todos os passageiros que testaram positivo viajaram para Hong Kong em 4 de abril em um voo da companhia indiana Vistara, com capacidade para 188 pessoas, mas as autoridades não informaram quantos passageiros estavam no avião.



Os resultados positivos entre os passageiros foram detectados durante o período de quarentena obrigatório de três semanas em Hong Kong.



Todos os viajantes que chegam a Hong Kong de 25 lugares considerados de alto risco, incluindo Reino Unido, África do Sul, Índia, Paquistão e Estados Unidos, devem apresentar um resultado de exame negativo antes de embarcar - o teste deve ser feito menos de 72 horas antes do embarque.



O número de contágios no voo é muito significativo, pois Hong Kong registra neste momento menos de 50 casos diários de coronavírus.



As autoridades de Hong Kong anunciaram uma proibição de duas semanas de todos os voos da Índia, Paquistão e Filipinas, países considerados de "risco extremamente alto" para covid-19.



A Índia enfrenta um grave aumento dos contágios, com os hospitais em situação crítica, o que levou o governo a retomar as restrições, incluindo um confinamento de uma semana em sua capital, Nova Délhi, onde vivem 20 milhões de pessoas.



Hong Kong, uma das cidades com maior densidade de população do mundo, foi um dos primeiros lugares do planeta atingidos pelo coronavírus, mas as rígidas condições de entrada, as estritas medidas de distanciamento social e o uso generalizado de máscara ajudaram a manter as infecções a pouco más de 11.000 casos, com 209 mortes.



De acordo com as autoridades, 9,8% dos 7,5 milhões de habitantes de Hong Kong já foram vacinados.