COVID-19: prefeitura de Osaka pede ao governo japonês estado de emergência

(foto: AFP / JIJI PRESS / JAPAN POOL / STR)

Saiba como funciona essa medida extrema, as diferenças entre quarentena, distanciamento social e lockdown, e porque as medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas no Brasil não podem ser chamadas de lockdown

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).



CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa



Janssen

Pfizer

Como funciona o 'passaporte de vacinação'?







Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

A prefeitura de Osaka, sul do Japão, pedirá nesta terça-feira (20/4) ao governo central a adoção de um novo estado de emergência devido ao aumento dede COVID-19, informaram as autoridades locais."Acredito que é o momento de tomar medidasdurante um curto período de tempo", afirmou o governador de Osaka, Hirofumi Yoshimura, à imprensa."O fluxo de pessoas e o ritmo acelerado das variantes estão provocando ondas de contágios", advertiu Yoshimura, que pediu ode centros comerciais, parques de diversões e grandes lojas.Yoshimura também pediu à população que recorra ao teletrabalho ao afirmar que, em caso contrário, "não poderemos frear o fluxo de pessoas" infectadas.Atualmente, Osaka impõe ode restaurantes e bares às 20h.Yoshimura anunciou que pediu ao ministro que supervisiona a resposta ao coronavírus, Yasutoshi Nishimura, que aplique um novo estado de, pois as medidas adotadas até agora "não são suficientes".O pedido formal de Osaka passará pelos trâmites formais durante a tarde e provavelmente será aprovado à noite.Osaka é o segundo município mais populoso do Japão, com mais de oito milhões de habitantes.Tóquio e outras áreas também devem adotar medidas com a esperança de evitar a crise que afeta o sistema de saúde de Osaka, onde não há mais leitos paracom covid-19 em estado grave.No início do mês, Osaka proibiu o revezamento da tocha olímpica nas ruas da cidade e organizou uma cerimônia em um parque sem espectadores.O aumento dos contágios acontece a pouco mais de três meses do início dos Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados no ano passado devido à pandemia.O Japão decretou estado de emergência sanitário pelono início de janeiro e suspendeu a medida no dia 1º de março em Osaka, e três semanas depois em Tóquio.As novas variantes do vírus, no entanto, provocaram umadase a campanha de vacinação acontece em um ritmo lento.Até o momento, o Japão aprovou apenas a vacina da Pfizer, destinada por enquanto ada saúde e iodos.Apenas 25% dos 4,8 milhões de profissionais da saúde e pouco mais de 13.000 idosos receberam a primeira dose da vacina.O governo do Japão afirma que terá doses suficientes de vacinas em setembro para imunizar todas as pessoas com mais de 16 anos no país, que tem 125 milhões de

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.







Mitos e verdades sobre o vírus

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como o vírus Sars-CoV-2 é transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.