Reguladores dos EUA investigam potencial acidente de carro sem motorista da Tesla

Dois reguladores de transporte dos EUA anunciaram nesta segunda-feira (19) que vão investigar um acidente de trânsito mortal envolvendo um veículo da Tesla aparentemente sem motorista ao volante.



O carro estava em alta velocidade quando bateu em uma árvore na noite de sábado em Spring, Texas, perto de Houston. O veículo, que ficou totalmente destruído, pegou fogo, matando dois homens, informou a polícia.



A investigação preliminar determinou que ninguém estava no assento do motorista do carro, revelou o xerife do condado de Harris, Mark Herman, à mídia local.



Uma das vítimas estava no banco do passageiro e a outra no banco de trás.



A Administração Nacional de Segurança de Trânsito nas Estradas (NHTSA) informou que "ativou imediatamente uma equipe especial de investigação de acidentes para investigar o acidente."



"Estamos ativamente engajados com a polícia local e com a Tesla para saber mais detalhes do acidente e tomaremos as medidas adequadas quando tivermos mais informações", declarou a agência em uma mensagem à AFP.



A Junta de Segurança de Transporte Nacional (NTSB) informou, por sua vez, no Twitter que enviou dois investigadores ao local, que "se concentrarão no funcionamento do veículo e no incêndio pós-colisão".



Até domingo, os investigadores locais não foram capazes de determinar se o airbag do assento do motorista havia realmente disparado, ou se o sistema de assistência ao motorista do veículo estava ativo no momento do acidente.



As circunstâncias do acidente causaram muitas reações nas redes sociais, reavivando o debate sobre os benefícios semiautomáticos já oferecidos pelos carros da Tesla, como o software "Autopilot", que permite que o veículo estacione ou navegue na estrada sem ninguém ao volante.



Uma versão ainda mais cara chamada "FSD" também pode ser adquirida para "direção totalmente autônoma", embora não seja permitido que o motorista solte o volante.



"Os dados coletados até agora mostram que o piloto automático não foi ativado e que este carro não tinha comprado o FSD", explicou o fundador da Tesla, Elon Musk, no Twitter nesta segunda-feira.



"Além disso, o piloto automático padrão precisaria de faixas para operar, e esta rua não tinha", acrescentou o bilionário em resposta a um artigo do Wall Street Journal que citou vários especialistas em segurança no trânsito expressando preocupação com os riscos desses novos recursos.



