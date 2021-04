Colômbia supera pela primeira vez os 400 mortos por covid em 24 horas

A Colômbia registrou nesta segunda-feira (19) 420 mortos por covid-19, a maior cifra reportada em um único dia desde o início da pandemia, há 13 meses, informou o ministério da Saúde.



O balanço superou o recorde de 400 mortos anunciado oficialmente em 22 de agosto de 2020, segundo o registro diário de óbitos que dá conta das vítimas confirmadas durante o dia, assim como dos últimos dias.



Os contágios acumulados chegaram a 2.667.136 e os óbitos, a 68.748, segundo o ministério.



Com 50 milhões de habitantes, a Colômbia é o terceiro país com maior número de mortos e contagiados da América Latina.



Após detectar o primeiro caso da doença, em março de 2020, o país atravessa a terceira onda da pandemia, que deixa em xeque o sistema hospitalar das principais cidades do país.



O governo impôs e depois endureceu uma série de restrições para frear o repique. Em Bogotá, Medellín (nordeste), Cali (sudoeste), Barranquilla (norte) e outras capitais vigoram medidas que restringem a mobilidade e proíbem as aglomerações.



Enquanto isso, a Colômbia avança a passos lentos em sua campanha de vacinação. Cerca de 3,7 milhões de pessoas foram imunizadas com pelo menos uma dose da vacina contra o coronavírus.