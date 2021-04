Os preços do petróleo começaram a semana em leve alta, limitada pela disparada da pandemia na Índia.



O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em junho fechou a 67,05 dólares em Londres, alta de 0,42%. Em Nova York, o barril do WTI para entrega em maio subiu 0,40%, a 63,38 dólares.



O preço subiu hoje devido à perda de força do dólar, que deixou o barril mais barato para os investidores em outras moedas. Mas a situação sanitária na Índia, um mercado significativo para a demanda de óleo cru, limitou os ganhos.



ING GROEP