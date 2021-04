O Canadá anunciou nesta segunda-feira (19) uma nova meta de redução de emissões de carbono a 36% até 2030 com relação aos níveis de 2005, ao mesmo tempo em que intensificou os seus esforços para neutralizar as emissões em meados do século.



A nova meta climática - que supera o corte de 30% previsto no Acordo de Paris - é apoiada por bilhões de dólares em novos fundos para ajudar as empresas canadenses a reduzirem suas emissões de CO2, assim como implantar tecnologias de captura e armazenamento de carbono, bem como migrar para o combustível de hidrogênio.