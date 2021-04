O presidente do Chade, Idriss Déby Itno, foi reeleito para um sexto mandato de seis anos após vencer as eleições com 79,32% dos votos nas eleições presidenciais de 11 de abril, segundo resultados provisórios informados nesta segunda-feira (19).



A participação alcançou 64,81% no primeiro turno em eleições em que o chefe de Estado em fim de mandato, no poder há 30 anos, venceu com folga, seguido do ex-primeiro-ministro Déby Albert Pahimi, com 10,32%, segundo dados reportados pelo presidente da Comissão Eleitoral, Kodi Mahamat Bam.